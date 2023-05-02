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Богомолов Василий Костантинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Василий
Отчество
Костантинович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
701. Богомолов Василий Костантинович, 30 л., Костромск. у., Ильинск. в., д. Малой. Н. С. Центральн. уч. г. Костромы. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 23/ХІІ—26.

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