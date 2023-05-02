Богомолов Василий Костантинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богомолов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Костантинович
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 701. Богомолов Василий Костантинович, 30 л., Костромск. у., Ильинск. в., д. Малой. Н. С. Центральн. уч. г. Костромы. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 23/ХІІ—26.
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