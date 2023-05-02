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Косырева Любовь Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косырева
Имя
Любовь
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6783. КОСЫРЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, 42 л., Пошехонье-Володарск. у., Маленковск. в., д. Мачево, Особ. кам. Н. С. б. г. Петрограда, Ст. 140, лиш. св. 5 л.. Исп. 9 авг. 923.

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