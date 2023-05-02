Косырева Любовь Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косырева
- Имя
- Любовь
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6783. КОСЫРЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, 42 л., Пошехонье-Володарск. у., Маленковск. в., д. Мачево, Особ. кам. Н. С. б. г. Петрограда, Ст. 140, лиш. св. 5 л.. Исп. 9 авг. 923.
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