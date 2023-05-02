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Серков Захар Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серков
Имя
Захар
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
22 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10592. СЕРКОВ ЗАХАР КОНСТАНТИНОВИЧ, 27 л., Ирбитск. окр. Ляпуновск. в., д. М.- Серковой. Уральск. Облсуд. Ст. 110, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 22/Ѵ — 24.

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