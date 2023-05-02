Слудняков Дмитрий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слудняков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28856. СЛУДНЯКОВ, ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 26 л. Гр. Устюжнск. у., Мало-Плотницк. в., д. Слущ; — С. 2 стр. п. караульн. б-на г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м., с зач. 19 д. пр. з. Исп. 13 мая 920.
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