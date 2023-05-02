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Дьяченко Константин Аввакумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьяченко
Имя
Константин
Отчество
Аввакумович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4231. ДЬЯЧЕНКО КОНСТАНТИН АВВАКУМОВИЧ, 26 л., г. Краснодара, Н. С. 6 уч. г. Краснодара. Ст. ст. 187 и 194, лиш. св. 1 г. Исп. 21 дек. 923.

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