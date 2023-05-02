Борисов Дмитрий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45380. БОРИСОВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Воронеж, у., Можайск. в., с. Краснаго-Лога, 42 л.; — Воронеж. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1465 У., тюр. 20 дн., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 9 Іюня 905.
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