Чекалова Глафира Африканова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекалова
- Имя
- Глафира
- Отчество
- Африканова
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141091. ЧЕКАЛОВА, ГЛАФИРА АФРИКАНОВА. Мщ. г. Калязина, 26 л., рд. въ г. Вологдѣ; — Кашинск. О. С. 29 Сент. 909, 12, 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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