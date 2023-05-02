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Павленков Анатолий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павленков
Имя
Анатолий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7329. ПАВЛЕНКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., г. Кинешмы. В. Т. Московск, окр. Ст. ст. 116, 206 ч. 1, 223, лиш. св. и пор пр. 3 г. Исп. 29 окт. 923.

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