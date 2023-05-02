Гольдинген Мошек-Арон Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдинген
- Имя
- Мошек-Арон
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101874. ГОЛЬДИНГЕНЪ, МОШЕКЪ-Аронъ Янкелевъ, 22 л. Ряд. изъ мщ. д. Попели, гм. Скулы, Блонск. у.; — Радомск. О. С., 30 Іюня 911, 152, 152¹, 977, 1666 и 1681 У., по сов. съ приг. Варшав. Воен. О. С. отъ 25 Апр. 911 г. (977 У. и Воин. У., воен. тюр. 2 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 29 Іюля 911, счит. ср. съ 26 Окт. 910.
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