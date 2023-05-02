Кабанов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кабанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3908. КАБАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Бежицк. у., Грибавск. в., д. Дубровки. Брянск Губсуд. Ст. ст. 105, 2 ч. 114, лиш. св. 1 г. 7 м. 14 д П. в. з. с. 13/Х—23.
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