Девятовский Никодим Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятовский Никодим Козьмич

Девятовский Никодим Козьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Девятовский
Имя
Никодим
Отчество
Козьмич
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
14542. ДЕВЯТОВСКИЙ, НИКОДИМ КОЗЬМИЧ, 22 л. Гр. Турийск. у., Носовск. в.; — П. С. при военкомате г. Туринска. Должн. прест., лиш. св. 1½ г. Исп. 25 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close