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Хромова Матрена Захаровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромова
Имя
Матрена
Отчество
Захаровна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12993. ХРОМОВА МАТРЕНА ЗАХАРОВНА, 18 л., Медынск. у., Ореховенск. в., д. Раменье. Н. С. 2 уч. Медынск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—23.

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