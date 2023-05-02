Гамов Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гамов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101629. ГАМОВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ, 52 л. К. изъ сс. Александровск., на о. Сахалинѣ, окр., рд. въ г. Курскѣ; — М. С. 9 уч. Владивостокск. О. С., 25 Нояб. 910, 16¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м., съ зач. 1 м. и 7 дн. предв. заключ. Исп. 25 Нояб. 910. | 18 Дек. 910 г. М. С. 9 уч. Владивостокск. окр., за покуш. на кражу, тюр. 3 м. | Въ 96 г. Херсонск. О. С., 951 У.
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