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Апсалямов Ахмет Фахретдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апсалямов
Имя
Ахмет
Отчество
Фахретдинов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
44927. АПСАЛЯМОВЪ, АХМЕТЪ ФАХРЕТдиновъ. К. г. Намангана, 40 л., рд. въ г. Ташкентѣ; — Ново-Маргелан. О. С., 114, 134, 135 и 1653 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 18 Мая 905.

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