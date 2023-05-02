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Холоднюк Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холоднюк
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
11270. ХОЛОДНЮК АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 20 л., Томск. окр., Ишимск. р. и с. Н. С. 15 уч. Томск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ІІ—26.

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