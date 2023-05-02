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Дубровин Алексей Глебов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубровин
Имя
Алексей
Отчество
Глебов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46593. ДУБРОВИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГЛѢБОВЪ. К. Мосальск. у., в. и с. Снопоти, 29 л.; — У. Чл. О. С., по Мосальск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 29 Окт. 904.

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