Садовский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовский Петр Иванович

Садовский Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садовский
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
11395. Садовский Петр Иванович, 31 г., Томск. окр., Ялуторовск. р. Н. С. 12 уч. Томск. окр. Ст. ст. 16, 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30 авг. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.