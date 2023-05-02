Тырков Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырков Михаил Васильев

Тырков Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тырков
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140242. ТЫРКОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Новоладожск. у., Михайловск. в., д. Вельцевъ, 27 л.; — СПБ. О. С. 18 Авг. 909, 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close