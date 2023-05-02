Бардовский Михаил Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бардовский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35612. БАРДОВСКІЙ, МИХАИЛЪ СЕРгѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ каз. д. Тростани, Людковск. в., Новозыбков. у., 23 л.; — Стародубск. О. С., 2 п. 134, 135, 2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Янв. 909. | 907 29481 1655 У. | 903 62238 1647 У. | 904 70963 170 М.
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