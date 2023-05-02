Туркенич Бейла Пейсахова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркенич Бейла Пейсахова

Туркенич Бейла Пейсахова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туркенич
Имя
Бейла
Отчество
Пейсахова
Дата исполнения приговора
__ июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140214. ТУРКЕНИЧЪ, БЕЙЛА (ЭСТЕРЪ) Пейсахова. Мщ. м. Столина, Пинск. у., 22 л., рд. въ г. Пинскѣ; — Чернигов. О. С., 2 ч. 1651 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г. и 1 м. Исп. въ Іюлѣ 909. | 904 18651 169 М. | 903 102544 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close