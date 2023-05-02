Туркенич Бейла Пейсахова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туркенич
- Имя
- Бейла
- Отчество
- Пейсахова
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140214. ТУРКЕНИЧЪ, БЕЙЛА (ЭСТЕРЪ) Пейсахова. Мщ. м. Столина, Пинск. у., 22 л., рд. въ г. Пинскѣ; — Чернигов. О. С., 2 ч. 1651 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г. и 1 м. Исп. въ Іюлѣ 909. | 904 18651 169 М. | 903 102544 169 М.
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