Кривошапкин Афанасий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошапкин Афанасий Михайлович

Кривошапкин Афанасий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривошапкин
Имя
Афанасий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7056. КРИВОШАПКИН АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Минусинск. у., Тигрицк. в., д. Песковой. Н. С. 5 уч. Минусинск. у. Ст. 140а, лиш. св. 4 г. Исп. 18 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.