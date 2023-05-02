Беззабора Павел Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беззабора
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129967. БЕЗЗАБОРА, ПАВЕЛЪ ФЕДОСЕевъ. К. Гадячск. у., в. и с. Капустинцевъ, 28 л.; — З. Н. 2 уч. Перекоп. у., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 20 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.