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Беззабора Павел Федосеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беззабора
Имя
Павел
Отчество
Федосеев
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129967. БЕЗЗАБОРА, ПАВЕЛЪ ФЕДОСЕевъ. К. Гадячск. у., в. и с. Капустинцевъ, 28 л.; — З. Н. 2 уч. Перекоп. у., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 20 Сент. 909.

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