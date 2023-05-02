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Аршанин Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аршанин
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129646. АРШАНИНЪ, ИВАНЪ ФЕДОровъ. Мщ. г. Вытегры, 27 л.; — Г. С. г. Вытегры 8 Окт. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 23 Окт. 909. | 909 61677 169 М.

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