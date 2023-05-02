Новицкий Матвей Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новицкий
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105809. НОВИЦКІЙ, МАТВѢЙ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Аккерман. у., с. Старо-Казачьяго, 25 л.;—Одесск. О. С., 134, 135, 149 и 1525 У., по совок. съ приг. У. Чл. О. С. по Аккерманск, у. отъ 4 Іюня 909 г. (2 ч. 1483 У.—т. 2 м.), арест. отд. 4 г. Исп. 30 Іюня 909.
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