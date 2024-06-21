Булатов Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130403. БУЛАТОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Вельск. у., Устьвельск. в., д. Ереминской, 22 л.; — г. с. г. Ром.-Борисоглѣбска 13 Окт. 909, 3 п. 14 и 176 М., тюр. 2 м. Исп. 16 Окт. 909. | 909 99258 173 М. | 908 1356 169 М.
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