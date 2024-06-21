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Булатов Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатов
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130403. БУЛАТОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Вельск. у., Устьвельск. в., д. Ереминской, 22 л.; — г. с. г. Ром.-Борисоглѣбска 13 Окт. 909, 3 п. 14 и 176 М., тюр. 2 м. Исп. 16 Окт. 909. | 909 99258 173 М. | 908 1356 169 М.

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