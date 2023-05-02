Данченко Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данченко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 29 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2456. ДАНЧЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 17 л., Старооскольск. у., Казацк. в. Н. С. 3 уч. Мценск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/ІІ—24.
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