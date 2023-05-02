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Забавин Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забавин
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4723. ЗАБАВИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Ардатовск. у. и в., с. Тургенева. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 128, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 мая 923.

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