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Сидоренков Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9063. СИДОРЕНКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 53 л., Горецк. у., Холбнянск. в., д. Коробки. Н. С. 8 уч. Смоленск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 Г. и пор. пр. 8 Г. Исп. 24 апр. 923.

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