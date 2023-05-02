Билибина Татьяна Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Билибина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20357. БИЛИБИНА, ТАТЬЯНА ЕФИМОВА (она же Горошкова). Сс.-посел. Александровск., на о-вѣСахалинѣ, окр., 29 л., рд. Екатаринослав. у., Сушки-Литовск. в., с. Крамоноль;—Иркутск. С. П., 149, 1452 и 4 п. 1453 У. и § 2 437 У. о сс., каторж. раб. 20 л. Исп. 29 Сент. 908. 98 84928 1632 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.