Зайцев Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3342. ЗАЙЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 19 л., Глазовск. у., Понинск. в., д. Пендораево. Н. С. 2 уч. г. Вятки. Ст. 1 ч. 181, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 3/І—24.
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