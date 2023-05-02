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Руднов Николай Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руднов
Имя
Николай
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8393. РУДНОВ НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ, 36 л., Полтавск. у., с. Усовая-Рыбалка. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 107, лиш. св. 1½ г. Исп. 19 окт. 923.

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