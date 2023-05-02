Виневский Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виневский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47821. ВИНЕВСКІЙ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ, 17 л. К. Меленков. у., Гусевск. в., зав. Гусь-Беташева, рд. Покровск. у., въ с. Орѣховѣ; — Г. С. г. Покрова, 18 Янв. 911, 16¹ и 172 М. (покуш. ), тюр. 4 М., съ, зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 5 Февр. 911. 17 Іюля 909 г. З. Н. 1 уч. Покровск. у., 170 М., тюр. 10 м. 908 121635 169 М.
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