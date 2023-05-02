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Тимофеев Матвей Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Матвей
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139910. ТИМОФЕЕВЪ, МАТВѢЙ БОРИСОВЪ. Мщ. г. Данкова, 51 г.; — Данковск. У. С. 22 Іюня 909, 4 п. 12 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.

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