Тимофеев Матвей Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139910. ТИМОФЕЕВЪ, МАТВѢЙ БОРИСОВЪ. Мщ. г. Данкова, 51 г.; — Данковск. У. С. 22 Іюня 909, 4 п. 12 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.
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