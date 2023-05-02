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Литвинчук Константин Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литвинчук
Имя
Константин
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
06 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8123. ЛИТВИНЧУК КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ, 30 л. Рд. в Люблинск. г., Томашовск. у. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 мая 923.

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