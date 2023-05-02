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Задорожний Ионикий Каллистратов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Задорожний
Имя
Ионикий
Отчество
Каллистратов
Дата исполнения приговора
08 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
33626. ЗАДОРОЖНІЙ, ІОНИКІЙ (АНИКІЙ) Каллистратовъ. К. Канев. у., Корниловск. в., с. Нетеребокъ, 42 л.; — З. Н. 3 уч. Кременчугск. у., 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С., но 1 уч. Кременчуг. у., отъ 7 Іюля 907 г., тюр. 10 м. Исп. 8 Авг. 907. | 900 45597 170 М. | 94 2371 170 М.

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