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Андреенко Василий Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреенко
Имя
Василий
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
720. Андреенко Василий Илларионович, 26 л., Славгородск. окр. и р., д. Богодуховки. В. Т, 12 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11 сент. 926.

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