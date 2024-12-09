Суров Алексей Лазарев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Лазарев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 317
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99021. СУРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЛАЗАРЕВЪ, 25 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Бѣлевск. у., Лучанск. в., с. Любимова; — Тульск. О. С., 25 Апр. 911, 152, 313 и 1654¹ У. и У. о сс., завод. раб. 3 г. Исп. 13 Іюля 911. | 1 Дек. 907 г. Врем. Воен. С. въ г. Хабаровскѣ, 1 ч. 131 Уг. Ул., ссыл. на посел.
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