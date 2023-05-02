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Рубинов Клавдий Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубинов
Имя
Клавдий
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8363. РУБИНОВ КЛАВДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 л., Череповецк. у., Прягаевск. в., с. Великого. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 108, 180-а, лиш. св. З г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 ноября 923.

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