Алексеев Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44796. АЛЕКСѢЕВЪ, СЕРГѢЙ. К. Боровичск. у., Бѣлавинск. в., д. Зарѣчья, 26 л.; — Новгород. О. С., 134, 135, 149, 152, 1452 и 1453 У., по сов. съ приг. Борович. Г. С. отъ 15 Мая 904 г., каторж. раб. 10 л. Исп. 12 Апр. 905.
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