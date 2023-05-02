Воробьев Даниил Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45865. ВОРОБЬЕВЪ, ДАНІИЛЪ АРТЕМЬевъ. К. Крестецк. у., Заручевск. в., д. Давыдовичей, 52 л.; — Новгород. О. С., 134 и 1 ч. 1485 У., тюр. 3 м., но за силою Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожденъ. Исп. 21 Мая 905.
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