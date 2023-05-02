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Преснухин Николай Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Преснухин
Имя
Николай
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
27916. ПРЕСНУХИН, НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л. Гр. Мышкинск. у., Аносовск. в., д. Анифишковой; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 19 окт. 920.

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