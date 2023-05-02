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Ельчиц Осип Бенционов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельчиц
Имя
Осип
Отчество
Бенционов
Дата исполнения приговора
18 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46685. ЕЛЬЧИЦЪ, ОСИПЪ БЕНЦІОНОВЪ. Мщ. м. Поддобрянска, Гомвльск. у., 16 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Г. С. 2 уч. г. Минска, 11 и 169 М., арестн. домъ 1½ м. Исп. 18 Марта 905.

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