Гунин Кузьма Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гунин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18274. гунинъ, Кузьма Егоровъ, 18 л. К. Лебедян. у., Шовск. в., д. Кочетовки; — Москов. О. С., 8 Нояб. 910, 140 и 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 3 Дек. 910. | 909 100842 172 М. (покуш.). | 908 140799 170¹ М.
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