Святко Федор Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Святко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8828. СВЯТКО ФЕДОР ПРОХОРОВИЧ, 26 л., Ейск. отд., ст. Коневской. В. Т. Северо-Казказск. окр. Ст. ст. 58 и 76, лиш. св. 6 л. пор. пр. 3 г. Исп. 27 сент. 923.
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