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Рогожников Сергей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогожников
Имя
Сергей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8256. РОГОЖНИКОВ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 29 л., Уржумск. у., Русско-Турецк. в., д. Б. Одынери. Вятск. Губсуд. Ст. 151, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 28 авг. 923.

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