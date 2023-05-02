Панне Петр-Карл Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панне
- Имя
- Петр-Карл
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34405. ПАННЕ, ПЕТРЪ-КАРЛЪ АНСОВЪ (онъ же Панъ и Пигатъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Доблен. у., Нейбергфридск. в., 26 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 10 р.), 114, 134, 135 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 6 Апр. 905. | 900 102413 1647 У. | 95 20604 172 М. | 99 68795 172 М. | 94 13501 169 М. | 99 5480 1655 У. | 93 52195 172 М. | 97 71710 170 М. | 92 101941 169 М. | 9В 19363 1642 У.
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