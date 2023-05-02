Плянта Тимофей Онуфриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плянта
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Онуфриев
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44165. ПЛЯНТА, ТИМОФЕЙ ОНУФРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бобруйск. у., в. и с. Заболотья, 49 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 13 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Февр. 907. | 902 16258 1651 У., по совок. съ приг., напеч. въ 99 г. № 29498 и 97 г. № 7 1932. | 92 74848 170¹ М.
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