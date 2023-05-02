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Ашурков Алексей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашурков
Имя
Алексей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
13 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
100697. АШУРКОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАновъ, 29 л. К. Велижск. у., в. и с. Усвята, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 16 Мая 911, 114, 152¹, 1 п. 1 ч. 1647 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 13 Іюля 911.

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