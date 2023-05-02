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Шепелев Федор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шепелев
Имя
Федор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12792. ШЕПЕЛЕВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Харьковск. г., Купянск. окр., Покровск. в., с. Малькова. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/ХІ—26.

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