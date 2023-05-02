Вдовин Евсигней Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовин Евсигней Иванов

Вдовин Евсигней Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вдовин
Имя
Евсигней
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45695. ВДОВИНЪ, ЕВСИГНѢЙ ИВАНОВЪ. К. Оханск. у., Кисловск. в., Спиридоновскаго сельск. общ., д. Заурала, 28 л.; — 3. Н. 5 уч. Оханск. у., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close