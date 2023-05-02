Вдовин Евсигней Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вдовин
- Имя
- Евсигней
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45695. ВДОВИНЪ, ЕВСИГНѢЙ ИВАНОВЪ. К. Оханск. у., Кисловск. в., Спиридоновскаго сельск. общ., д. Заурала, 28 л.; — 3. Н. 5 уч. Оханск. у., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Мая 905.
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